Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor

Milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerindeki tek eksik madalyayı tamamlamak istediğini söyledi. Aydın, olimpiyat hikayesini en iyi şekilde bitirmek ve kadın taekwondocuların tarihinde ilk altın madalyayı kazanmak istediğini belirtti.

21.07.2024 12:58
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Milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerindeki tek eksik madalyayı tamamlamak istediğini söyledi.

Milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi hedefleri doğrultusunda hazırlıklarına devam ediyor. Aydın, olimpiyatlar öncesi hazırlık süreci ve hedefleriyle ilgili federasyonun sitesine açıklamalarda bulundu. Olimpiyat hikayesini en iyi şekilde bitirmek istediğini aktaran milli sporcu, "Her olimpiyat süreci kendi hikayesini yazıyor aslında. Tokyo benim için çok heyecanlıydı. Güzel başladı ama sonu istediğim gibi sonuçlanmadı. İlk olimpiyatımda çok heyecanlıydım. Şimdi Paris'te altın madalya kazandığımı, İstiklal Marşı'nı çaldırdığımı, bayrağımızı dalgalandırdığımızı düşünüyorum. Bu da beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çok sabırsızım. Dünyanın 1 numarası olarak katılıyorum. Olimpiyatlarda altını kazanarak, hikayemi en iyi şekilde bitirmek istiyorum" dedi.

"Paris'te istediğimi gösterip altın madalyayı kazanmak istiyorum"

Kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altını olduğunu vurgulayan Nafia, "Paris'e son dünya şampiyonu ünvanı ile gidiyorum. Rakiplerimin gözü benim üzerimde olacak. Paris'e, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak gidiyorum ama oradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak döneceğime inanıyorum. Tüm organizasyonlarda altın madalya kazandım. Şu an tek eksiğim kaldı. O da olimpiyat altını. Bunu başarabilecek bilgi ve tecrübeye sahibim. İstediğimde neleri başarabileceğimi gördüm. Paris'te istediğimi gösterip altın madalyayı kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Paris'te kadın sporcular olarak inanıyorum o madalya birimize gidecek"

Kadın taekwondocuların tarihinde ilk altın madalyaya Paris'te uzanacaklarına inandığını belirten Nafia Kuş, "Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez takım halinde şampiyon olduk. Paris'te bu performansı devam ettirebileceğimize inanıyorum. Bütün ekibiz o potansiyele sahibiz. Teknik direktörümüz Ali Şahin ile birlikte tüm gücümüzü gösterip orada altın madalyaları kazanmak istiyoruz. Taekwondoda daha önce erkek sporcu olarak Servet Tazegül altın madalya kazanmıştı. Paris'te kadın sporcular olarak inanıyorum o madalya birimize gidecek. Hepimizin madalya ile döneceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paris, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika

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