Nagehan Tutuş'tan Dünya Dördüncülüğü - Son Dakika
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Nagehan Tutuş'tan Dünya Dördüncülüğü

Nagehan Tutuş\'tan Dünya Dördüncülüğü
10.06.2026 11:33
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Karadeniz Ereğli'de okçulukta zorluklara rağmen dünya dördüncüsü olan Nagehan Tutuş, tesis talep etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü ve Sporcusu Nagehan Tutuş, antrenman yapacak saha bulamamasına ve imkansızlıklara rağmen katıldığı 14. Fetih Kupası'nda dünya dördüncüsü oldu. Türk okçuluğunu yaşatmak için büyük bir çaba sarf eden kadın sporcu, genç yeteneklerin harcanmaması adına ilçedeki yetkililerden çalışma alanı talep etti.

Eşinin görevi nedeniyle 5 yıl önce Sivas'tan Karadeniz Ereğli'ye yerleşen ve burada Geleneksel Türk Okçuluğu kulübü kuran Nagehan Tutuş (37), hem antrenörlük yapıyor hem de uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Türk okçuluğunu "sadece bir spor branşı değil, bir kültür mirası" olarak tanımlayan Tutuş, kulübün zorlu şartlara rağmen kısa sürede Türkiye dereceleri ve rekorları elde ettiğini belirtti.

"Oklarımızı ilk kez sahada deneme fırsatı bulduk"

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen ve 51 ülkeden 1000'i aşkın sporcunun katıldığı 14. Fetih Kupası'nda mücadele eden Tutuş, turnuvayı 900'ü aşkın sporcu arasından dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Şampiyonluğu sadece tek bir okla kaçırdığını ifade eden Tutuş, bir kadın sporcu ve antrenör olarak yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi; imkanın sınırlarını görebilmek için imkansızı zorlamak gerekiyor. Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum ama oklarımızı ancak yarışma sahasında deneme fırsatı buldum. İl ve ilçe spor müdürlüklerimizden yana bir sıkıntımız yok ancak coğrafyamız engebeli, çalışabileceğimiz düz bir alanımız yok. Çalışma imkanımız olsaydı bu yarışmada şampiyonluğu göğüsleyecek yetenekte sporcularımız var."

"Antrenmansız götürüp çocukların şevkini kıramayız"

Gelecek nesillere bu kültürü aktarmak için kendi çabalarıyla bir mücadele yürüttüğünü belirten Tutuş, yetkililere seslenerek tesisleşme sorununa çözüm bulunmasını istedi. Tutuş, "Ereğli'nin çocukları çok yetenekli. Yarın biz buradan gitsek bile bu sporun yaşaması için uğraşıyoruz. Ancak bu şartlarda müsabakalara katılamayabiliriz. Çocukları antrenmansız bir şekilde sahaya çıkarıp üzmek, onların şevkini kırmak demektir. Çaresine bakmaya çalışıyoruz ama neticede bize antrenman yapabileceğimiz bir yer şart" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karadeniz, Ereğli, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nagehan Tutuş'tan Dünya Dördüncülüğü - Son Dakika

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