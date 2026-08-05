Nallıhan Spor Kulübü'nden Şampiyon Success - Son Dakika
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Nallıhan Spor Kulübü'nden Şampiyon Success

Nallıhan Spor Kulübü\'nden Şampiyon Success
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Başkan Çetin, Nallıhanlı sporcuları Alpagut Türkiye Şampiyonası'ndaki başarıları için tebrik etti.

2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, Ankara'da düzenlenen Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcuları tebrik etti.

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Nallıhanlı sporcular farklı kategorilerde 13 derece kazandı.

Kulüp başkanı Çetin, yaptığı açıklamada başarılarından dolayı sporcuları kutlayarak, "Nallıhan'a her zaman olduğu gibi kupalarla dönmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Nallıhan, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nallıhan Spor Kulübü'nden Şampiyon Success - Son Dakika

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