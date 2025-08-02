Nallıhan Spor Kulübü\'nden Taraftar Buluşması

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 2023 Nallıhan Spor Kulübü oyuncuları ile taraftarın bir araya geldiği etkinlik düzenlendi.
Nasuhpaşa Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda taraftar ile sporcular, tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.
Kulüp antrenörlerinden Gökhan Temel, AA muhabirine, genç sporcular ile çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Yollarına azimle devam edeceklerini dile getiren Temel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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