Namağlup lider Gemlik Sümerbey, İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Namağlup lider Gemlik Sümerbey, İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Namağlup lider Gemlik Sümerbey, İsmail Güldüren\'le yollarını ayırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta namağlup lider Gemlik Sümerbey, 4 haftada 3 beraberlik almasının ardından teknik direktör İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı; şube sorumluları istifa kararı aldı. Karşıyaka, Atatürk Stadı'nda liderin 4 puan gerisinden zirveye ortak olmak istiyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'nın çarşamba günü ağırlayacağı lider Gemlik Sümerbey karıştı. Profesyonel kategorideki ilk sezonunda ligde namağlup lider olan Bursa temsilcisinde teknik kriz çıktı.

Grupta oynadığı 10 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyip zirvede yer almasına rağmen son 4 haftada 3 beraberlik alan Gemlik'te önce teknik direktör İsmail Güldüren'in çalışmak istemediğini söylediği futbol şube sorumluları Necati Girgin ile Muharrem Deliçam istifa kararı aldı. Yönetim bu gelişme üzerine takım lider olmasına rağmen İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı.

'KARŞIYAKA ÇIKIŞTA'

Grupta teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken yalnız penaltıdan 1 gol yiyen Karşıyaka, Gemlik ekibine de ilk yenilgisini tattırarak zirve kapısını aralamak istiyor. Play-off hattının 2 puan, lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisinde olan Kaf-Kaf, İzmir Atatürk Stadı'nda çarşamba saat 15.30'da oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluk yarışına iyice ortak olacak. Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemininin bakımda olması, son Bigaspor karşılaşmasını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da bu stadı kullanan Gaziemir Spor'un maçı olması nedeniyle Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip emektar statta son olarak yine Alsancak Stadı'nın zemini bakıma girdiği için 18 Ekim 2025'te Nazillispor'la karşılaştı. Karşıyaka bu maçta 390 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak.

Kaynak: DHA
İsmail GüldürenKarşıyakaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:52:12. #7.12#
SON DAKİKA: Namağlup lider Gemlik Sümerbey, İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android