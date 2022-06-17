Namiq Alasgarov: "Ayrılmak zorunda kaldım" - Son Dakika
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Namiq Alasgarov: "Ayrılmak zorunda kaldım"

17.06.2022 09:42
Namiq Alasgarov: "Ayrılmak zorunda kaldım"

Bursaspor'la yollarını ayıran Namiq Alasgarov, veda mesajı yayımladı.

Bursaspor'la yollarını ayıran Namiq Alasgarov, veda mesajı yayımladı. Azeri futbolcu, "Kurallar gereği takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Hatalarım ve yanlışlarım olduysa kusuruma bakmayın. Bursaspor'un en kısa zamanda layık olduğu yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Bursaspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı bu yıl ise yabancı oyuncu oynatamayacağı için yollarını ayırdığı Namiq Alasgarov, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Azeri futbolcu şunları söyledi:

"Değerli Bursaspor ailesi ve sevenleri; Sizinle unutulmaz bir yıl geçirdim. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da takımımın başarılı olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hatalarım ve yanlışlarım olduysa kusuruma bakmayın. Bursaspor'un en kısa zamanda layık olduğu yerlere geleceğine inanıyorum. Sonuçta kurallar gereği takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Yöneticilere, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve özellikle taraftarlara sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Saygılarımla." - BURSA

Namiq Alasgarov: Ayrılmak zorunda kaldım
Namiq Alasgarov: Ayrılmak zorunda kaldım

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Namiq Alasgarov: 'Ayrılmak zorunda kaldım' - Son Dakika

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