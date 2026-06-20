Nando de Colo Emekli Oldu - Son Dakika
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Nando de Colo Emekli Oldu

20.06.2026 00:40
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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando de Colo, kariyerini şampiyonlukla noktaladı, dinlenmek istiyor.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Nando de Colo, "Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Şu an gelecek için planım yok. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Beko'nun emeklilik kararı alan tecrübeli basketbolcusu Nando de Colo değerlendirmelerde bulundu. Kariyerini şampiyonlukla noktaladığı için mutlu olduğunu dile getiren Nando de Colo, "Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Şu an gelecek için planım yok. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Koç olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şimdi ise biraz dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP'

Emeklilik için doğru zaman olduğunu aktaran de Colo, "Fenerbahçe'den ilk ayrıldığım zaman, geri döneceğimi düşünmemiştim. İşte buraya geldim. Çok mutluyum. Fenerbahçe, harika bir kulüp. Harika taraftarlara sahipler. Onlara çok saygı duyuyorum. Ailem de İstanbul'da olmayı seviyor. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Emeklilik için doğru bir zaman. Durmam lazım ve gelecekte ne olacağını beklemem lazım. Şu anda çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

Nando de Colo, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nando de Colo Emekli Oldu - Son Dakika

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