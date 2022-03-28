Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak

28.03.2022 16:25
Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, sol baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, sol baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi Bitci Baskonia ile oynanan karşılaşmada sakatlanan de Colo'nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki oyun kurucu şutörün durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği aktarıldı.

Nando de Colo, 2021 Aralık'ta sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. Fransız basketbolu, 2 ayı aşkın bir süre forma giyememişti.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: 'Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı: 'Nando de Colo'nun çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır. Fenerbahçe Beko'dan de Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama Fenerbahçe Beko'dan de Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Nando De Colo, Fenerbahçe, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Nando de Colo, en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement