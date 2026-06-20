Nando de Colo, Kariyerine Veda Etti - Son Dakika
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Nando de Colo, Kariyerine Veda Etti

20.06.2026 22:08
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Fenerbahçe Beko'nun efsane isimlerinden Nando de Colo, şampiyonlukla aktif kariyerini sona erdirdi.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando de Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, her zaman ailemizin bir parçası olacak de Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Nando de Colo, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nando de Colo, Kariyerine Veda Etti - Son Dakika

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