Napoli, Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna kattı

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Serie A takımlarından Napoli, İtalyan futbolcu Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna kattı.

İtalya ekibi Napoli, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına bir takviye gerçekleştirdi. Napoli bu doğrultuda Torino'da forma giyen savunma oyuncusu Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Torino altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar Serie A'da 99 maça çıkarken, bu maçlarda 4 kez de gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL