Napoli, Antonio Conte ile yollarını ayırdı

İtalya ekibi Napoli'de teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Conte'ye teşekkür edilerek yolların ayrıldığı belirtildi.

Kariyerinde İtalya Milli Takımı ile Juventus, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi ekipleri çalıştıran Conte, 2024'te Napoli'nin başına geçti.

Conte yönetimindeki Napoli, birer kez lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Serie A'da 76 puan toplayan Napoli, 2025-26 sezonunu ikinci sırada tamamladı.