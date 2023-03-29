Kim Min-Jae'nin milli takımı hakkındaki yorumları tepkilere neden oldu! Özür dilemesi gerekti - Son Dakika
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Kim Min-Jae'nin milli takımı hakkındaki yorumları tepkilere neden oldu! Özür dilemesi gerekti

29.03.2023 15:09

Napoli'nin Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Kim Min-Jae'nin, ülkesi Güney Kore ile çıktığı Uruguay maçının ardından yaptığı açıklamalar tepki topladı. "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum." şeklinde konuşan Jae, eleştiriler sonrası özür diledi. Yeni bir açıklama yapan başarılı savunmacı, "Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklamayı yaptım." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A ekibi Napoli'de şampiyonluk mücadelesi veren başarılı savunmacı Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore ile çıktığı maç sonrası dedikleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

"MİLLİ TAKIM YERİNE KULÜBÜME ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Hazırlık maçında Uruguay'a 2-1 mağlup olan Güney Kore'de Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜM"

Eleştirilerin ardından bir açıklama daha yaparak özür dileyen Kim Min-Jae, "Sözlerime şaşıran herkesten özür dilerim. Ufak bir sakatlık geçirdim ve iyileştim. Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklamayı yaptım. Tekrar bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.

Kaynak: İHA
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Kim Min-Jae, Güney Kore, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kim Min-Jae'nin milli takımı hakkındaki yorumları tepkilere neden oldu! Özür dilemesi gerekti - Son Dakika


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