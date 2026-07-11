Nathan Ake, Fenerbahçe\'de Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, çalışmalarına başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Ake, izin sürecinin ardından bugün Avusturya'ya gelerek hazırlık kampına katıldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolleri tamamlanan ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Nathan Ake, kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL