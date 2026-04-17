Natura Gençlerbirliği Galatasaray Maçına Hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda futbolcular, maçın tektiğini ve duran top organizasyonları çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.
Öte yandan başkent ekibinde yarın 28 yaşına girecek Malili futbolcu Moussa Kybou için doğum günü kutlaması yapıldı.
Açıklamada sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle lisansı dondurulan Kybou'nun tedavi sürecinin sürdüğü kaydedildi.
