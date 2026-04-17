Natura Gençlerbirliği Galatasaray Maçına Hazır
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Natura Dünyası Gençlerbirliği Galatasaray Maçına Hazır

17.04.2026 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı, ceza oyuncusu yok.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda futbolcular, maçın tektiğini ve duran top organizasyonları çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan başkent ekibinde yarın 28 yaşına girecek Malili futbolcu Moussa Kybou için doğum günü kutlaması yapıldı.

Açıklamada sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle lisansı dondurulan Kybou'nun tedavi sürecinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Gençlerbirliği, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:18:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.