Natura Gençlerbirliği Trabzonspor'a Hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Taktik ağırlıklı varyasyonların çalışıldığı idman, duran top organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası öncesinde kırmızı-siyahlı takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.
Tedavileri devam eden Thalisson Kelven, Dal Varesanovic ve Sekou Koita, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
