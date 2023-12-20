 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazilli Belediyespor, Ankaraspor'a 3-2 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor, Ankaraspor'a 3-2 yenildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor, evinde Ankaraspor'a 3-2 yenilerek üst sıralara tırmanamadı. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 2'nci dakikada Salih ile öne geçti: 1-0. Konuk Ankaraspor 10'uncu dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Mehmet Burak, 37'nci dakikada Ankaraspor'un ikinci golünü attı ve ilk yarıyı Başkent ekibi 2-1 galip tamamladı. Nazilli Belediyespor 74'te Tibet'le 2-2'yi bulurken, Ankaraspor'a 3 puanı getiren golü 88'inci dakikada Ömer Faruk kaydetti. Nazilli Belediyespor 26 puanda kalırken, Play-Off potasında yer alan Ankaraspor 31 puana yükseldi.

Nazilli Belediyespor, Ankaraspor\'a 3-2 yenildi
20.12.2023 - 16:07,
Abone Ol

STAT: İlçe

HAKEMLER: Selim Özen, Burak Gültek, Umut İncili

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer (Dk. 82 Canberk) – Baran, Yunus Emre, Ekrem, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 75 Berkant), Tibet (Dk. 90+2 Talha), Ali, Barış (Dk. 46 Anıl), Salih

ANKARASPOR: Anıl – Cenk, İbrahim, Recep Yemişçi, Kaan, Oğuzhan Efe (Dk. 46 Fatih), Recep Taşbakır (Dk. 90 Olcay), Muhammet Raşit, Doğukan (Dk. 79 Ömer Faruk), Hamza, Yusuf Buğra (Dk. 30 Mehmet Burak)

GOLLER: Dk. 2 Salih, Dk. 74 Tibet (Nazilli Belediyespor), Dk. 10 Recep Taşbakır, Dk. 37 Mehmet Burak, Dk. 88 Ömer Faruk (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Yunus Emre (Nazilli Belediyespor), Muhammet Raşit,  Recep Yemişçi, Oğuzhan Efe, Anıl, Ömer Faruk (Ankaraspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor evinde Ankaraspor'a 3-2 yenilerek üst sıralara tırmanamadı. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 2'nci dakikada Salih ile öne geçti: 1-0. Konuk Ankaraspor 10'uncu dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Mehmet Burak, 37'nci dakikada Ankaraspor'un ikinci golünü attı ve ilk yarıyı Başkent ekibi 2-1 galip tamamladı. Nazilli Belediyespor 74'te Tibet'le 2-2'yi bulurken, Ankaraspor'a 3 puanı getiren golü 88'inci dakikada Ömer Faruk kaydetti. Nazilli Belediyespor 26 puanda kalırken, Play-Off potasında yer alan Ankaraspor 31 puana yükseldi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Nazilli, Ömer, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, Ankaraspor'a 3-2 yenildi - Son Dakika


15:49
AK Parti, İstanbul için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor AK Parti, İstanbul için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor
15:17
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'ye daha ölümcül saldırı başlatması gerekiyordu İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'ye daha ölümcül saldırı başlatması gerekiyordu
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49
Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi

Son Dakika
15:17 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteci: İsrail'in Gazze'ye daha ölümcül saldırı başlatması gerekiyordu
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:05:57. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor, Ankaraspor'a 3-2 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement