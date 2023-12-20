Nazilli Belediyespor, Ankaraspor\'a 3-2 yenildi

STAT: İlçe
HAKEMLER: Selim Özen, Burak Gültek, Umut İncili
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer (Dk. 82 Canberk) – Baran, Yunus Emre, Ekrem, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 75 Berkant), Tibet (Dk. 90+2 Talha), Ali, Barış (Dk. 46 Anıl), Salih
ANKARASPOR: Anıl – Cenk, İbrahim, Recep Yemişçi, Kaan, Oğuzhan Efe (Dk. 46 Fatih), Recep Taşbakır (Dk. 90 Olcay), Muhammet Raşit, Doğukan (Dk. 79 Ömer Faruk), Hamza, Yusuf Buğra (Dk. 30 Mehmet Burak)
GOLLER: Dk. 2 Salih, Dk. 74 Tibet (Nazilli Belediyespor), Dk. 10 Recep Taşbakır, Dk. 37 Mehmet Burak, Dk. 88 Ömer Faruk (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Yunus Emre (Nazilli Belediyespor), Muhammet Raşit, Recep Yemişçi, Oğuzhan Efe, Anıl, Ömer Faruk (Ankaraspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor evinde Ankaraspor'a 3-2 yenilerek üst sıralara tırmanamadı. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor 2'nci dakikada Salih ile öne geçti: 1-0. Konuk Ankaraspor 10'uncu dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Mehmet Burak, 37'nci dakikada Ankaraspor'un ikinci golünü attı ve ilk yarıyı Başkent ekibi 2-1 galip tamamladı. Nazilli Belediyespor 74'te Tibet'le 2-2'yi bulurken, Ankaraspor'a 3 puanı getiren golü 88'inci dakikada Ömer Faruk kaydetti. Nazilli Belediyespor 26 puanda kalırken, Play-Off potasında yer alan Ankaraspor 31 puana yükseldi.
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