Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattı dışında kalan Nazilli Belediyespor, yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Onur Demir forma giyemeyecek. Sıralamada 30 puanla 7'nci basamakta yer alan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Kadir Kar, 1922 Konyaspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
Kaynak: DHA
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