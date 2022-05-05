Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu

05.05.2022 12:07
Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaya iddiasız giren Nazilli Belediyespor'da Bünyamin Cesur Karataş da takımdan ayrılıp Avrupa'ya dönüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaya iddiasız giren Nazilli Belediyespor'da Bünyamin Cesur Karataş da takımdan ayrılıp Avrupa'ya dönüyor. Sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun kariyerine yurtdışında devam edeceği ortaya çıktı. Geçen sezon başında transfer olduğu Nazilli'de 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayıp toplam 57 maçta 7 golle oynayan Cesur, yaptığı açıklamada, "Nazilli'de ve Nazilli Belediyespor'da çok güzel günler geçirdim. Başarılı bir ivme yakaladık. Aynı şekilde davam ettirdik. Bu seneki hedefimiz Play-Off'tu ama olmamasına üzüldük. Sonuç olarak burada çok mutluydum. Taraftarımızın desteğini de her zaman hissettim. Nazilli Belediyespor taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tecrübeli futbolcu, " Samsunspor'da yaşadığım sakatlığın ardından Nazilli Belediyespor'a geldim. Sakatlıktan dönmek zordur ama hocalarım, yöneticiler bana çok güvendiler. Kendimi inanılmaz rahat hissettim. Baskı altında değildim. Her zaman destek verdiler. Bu nedenle belli bir zamandan sonra performansım arttı. Bu nedenle Nazilli'yle devam etme kararı almıştım. Burada kendimi iyi hissediyordum. Burası benim için bir markaydı. Tekrar Avrupa'ya dönme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Ligde son hafta Şanlıurfaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte daha önce Aytaç Deniz ve Hasan Yurtseven de takımdan ayrılmıştı.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Gurbetçi, Karataş, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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