Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda

03.05.2022 11:38
Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, bitime 1 hafta kala 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, bitime 1 hafta kala 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren sol kanat Aytaç Deniz ve forvet arkası Hasan Yurtseven takıma veda etti. Aytaç, iç sahadaki Karacabey maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumdaydı. İki oyuncunun maçın ardından yönetime ayrılmak istediklerini söylediği, yönetimin de teknik ekibin onayını alarak bu talepleri kabul ettiği bildirildi. Aytaç ve Hasan geçen sezon Nazilli'de şampiyonluk yaşamıştı.


Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda
Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda
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Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli Nazilli Belediyespor hakeme öfkeli Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2 Nazilli Belediyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Yurtseven, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'da iki oyuncuya veda - Son Dakika
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