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Nazilli Belediyespor'da Kar'la devam - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da Kar'la devam

14.12.2021 12:04
Nazilli Belediyespor'da Kar'la devam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunda sonuncu Eskişehirspor'la evinde golsüz berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar eleştiri oklarının hedefi oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunda sonuncu Eskişehirspor'la evinde golsüz berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar eleştiri oklarının hedefi oldu. Kar'ın taraftarın gözündeki kredisi azalırken, yönetim, toplantı yaptığı genç teknik adamla yola devam kararı verdi. Hatanın sadece kendinde olmadığını ifade eden Kar, "Teknik heyet olarak sezon başından beri tüm futbolcularımıza şans verdik. Taraftarı, yönetimi ve futbolcusu da ağlayamaz" dedi.

Kadir Kar, "15 maçta 13 gol atmışsak ben kendimi sorguladığım gibi futbolcu kardeşlerim de kendini sorgulayacak. Futbolcularımızın gol pozisyonları için üretkenliklerinde sorun yaşamıyoruz. Hemen hemen tüm maçlarımızda en az 6-7 gollük pozisyonlara giriyoruz. Ceza alanı içinde golcülerimize final paslarını vermekte zorlanıyoruz. İşte bunu yapamadığımız için sonuca gidemiyoruz. Üretkenlikte bir sıkıntımız yok ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Bunu tüm kamuoyu biliyor. Daha düne kadar futbolcularımızı korusak da bir şekilde olmuyor. Ama bunun da çaresini bulacağız" açıklaması yaptı.


Nazilli Belediyespor'da Kar'la devam

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Nazilli, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Kar'la devam - Son Dakika Spor


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