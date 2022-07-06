Nazilli Belediyespor'da Selçuk'la yollar ayrıldı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da Selçuk'la yollar ayrıldı

06.07.2022 10:57
Nazilli Belediyespor'da Selçuk'la yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürerken, bir ayrılık daha yaşandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmaları sürerken, bir ayrılık daha yaşandı. Takım oyuncularından Selçuk Hakalmaz kulüp yöneticileri ile karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Yolun açık olsun Selçuk. A takım oyuncularımızdan Selçuk Hakalmaz sözleşmesindeki getir-götür maddesinden yararlanarak takımımızdan ayrılmıştır. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Selçuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Selçuk'la yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'da Selçuk'la yollar ayrıldı - Son Dakika
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