Nazilli Belediyespor\'da Teknik Direktör Değişikliği

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Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın sürpriz istifasının ardından takımın başına geçici olarak Gürhan Sönmez getirildi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, yaşanan bu ani değişiklikle birlikte Giresunspor karşılaşmasına Gürhan Sönmez yönetiminde hazırlanacak.

Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında Kulüp Başkanı Şahin Kaya'ya yakınlığıyla bilinen Anıl Taşdemir ve Kutsal Manici gibi oyuncuları 30. dakikada oyundan alan Yüksel Yeşilova, bu hamlesiyle yönetimle arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Yönetimle yaşanan bu gerginlik sonucunda, sezon başlamadan istifa kararı alan Yeşilova, Nazilli Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.

Yüksel Yeşilova'nın ayrılığının ardından, Nazilli Belediyespor yönetimi hızlı bir kararla takımın başına Gürhan Sönmez'i getirdi. Deneyimli antrenör, yeni bir teknik direktörle anlaşılana kadar takımı Giresunspor karşılaşmasına hazırlayacak. Gürhan Sönmez, daha önce de benzer bir durumda görev almış ve sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Ankaraspor maçında takımın başında yer almıştı. Şimdi ise Nazilli Belediyespor, Gürhan Sönmez'in liderliğinde Giresunspor maçına odaklanacak. - AYDIN