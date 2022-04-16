Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı

16.04.2022 13:23
Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Taner Öcal ile 1 yıllık sözleşme yenilendi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Taner Öcal ile 1 yıllık sözleşme yenilendi. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Ünal Önal, yönetim kurulu üyeleri ve Taner Öcal katıldı.

Başkan Ünal Önal ise "Kulübümüzün başarılı olması için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Kısa sürede elde ettiği başarıyla bize bunu inandıran ve önümüzdeki süreçte de bu doğrultuda başarı sağlayacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Taner Öcal ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Taner hocamızın takımı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz" diye konuştu.


Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı
Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika


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