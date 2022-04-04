Nazilli Belediyespor fırsat tepti - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçırdı. Geçen hafta da evinde Uşakspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar 10'uncu sırada yer alırken, 5'inci Tarsus İdman Yurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Taner Öcal, 4 maçın kaldığını hatırlatarak, "Buradan 12 puan çıkarmayı hedefliyoruz. Son iki maçımızda 1 puan almak bizi üzdü. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapacağız" dedi.

- Nazilli