Nazilli Belediyespor Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağladı

18.07.2022 17:12
Nazilli Belediyespor Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çalışmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor forması giyen sol ve sağ kanat mevkilerinde görev alan Alim Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Nazilli Belediye spor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çalışmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor forması giyen sol ve sağ kanat mevkilerinde görev alan Alim Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan oyuncu Alim Harlak kendisini siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu başkanı Ünal Önal transferin hayırlı olmasını diledi. Başkan Önal, " 2022-2023 sezonu antrenmanlarımız bugün itibariyle başlayacak. Yönetim kurulu olarak antrenmanlara olabildiğince tam kadro başlanması için çalışmalarımızı özenle gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Anlaşmaya vardığımız yeni yol arkadaşlarımızdan Alim Harlak bugün itibari ile ailemize katıldı. Kendisine güveniyoruz. Ailemize hoş geldin" diye konuştu.

Yeni transfer Alim Harlak da Nazilli Belediyespor'a transfer olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanımız Ünal Önal'a ve yönetim kurulumuza, teknik direktörümüz Sayın Taner Öcal'a ve teknik ekibimize bana güvendikleri için teşekkür ederim. Şimdi Hep beraber Eşin Group Nazilli Belediyespor için sahada savaşma zamanı" dedi.

Alim Harlak kimdir?

13 Ocak 1996 Muğla doğumlu olan Alim Harlak; futbola Muğlaspor altyapısında başlayan daha sonra Bucaspor ve Altınordu gelişim ligi takımlarında oynadı.Daha sonra Altınordu da profesyonel futbol hayatına başlayan Harlak, daha sonra Bursa Nilüfer, Karacabey, Sarıyer, Etimesgut Belediyespor ve son olarak Ankara Demirspor formaları giyen oyuncu sol ve sağ kanat mevkisinde görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen oyuncu 3 gol ve 8 asist ile sezonu tamamladı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Demirspor, Altınordu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Harlak ile 1 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

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