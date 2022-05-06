Nazilli Belediyespor sezonu Şanlıurfa'da bitirecek - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor sezonu Şanlıurfa'da bitirecek

06.05.2022 11:14
Nazilli Belediyespor sezonu Şanlıurfa'da bitirecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olan iddiasız Nazilli Belediyespor,sezonun son maçında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olan iddiasız Nazilli Belediyespor,sezonun son maçında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa GAP Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalıları Mert Çapar, Mert Er, takımdan ayrılan Aytaç, Hasan ve Cesur bu karşılaşmada görev alamayacak.


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Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu Nazilli Belediyespor'da Cesur da yolcu

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Karacabey, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor sezonu Şanlıurfa'da bitirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor sezonu Şanlıurfa'da bitirecek - Son Dakika
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