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Nazilli Belediyespor şirketleşti ve adını değiştirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, şirketleşerek adını Nazillispor Altyapı Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirdi. Basketbol ve voleybol takımları ise Nazilli Belediyespor Derneği adı altında faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca, devre arasında 8 futbolcuyla yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, Anıl Taşdemir ve Barış Örücü ile de karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Nazilli Belediyespor şirketleşti ve adını değiştirdi
03.01.2024 - 10:54,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri şirketleşmeye çalışıp yaz döneminde defalarca kongreye giden Nazilli Belediyespor'da çalışmalar tamamlandı. Şirketleşen Nazilli Belediyespor'un futbol şubesinin adı Nazillispor Altyapı Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılacak başvurunun ardından siyah-beyazlı ekibin Nazillispor A.Ş. adıyla yola devam etmesi bekleniyor. Sezon başında şirketleşme yetkisini alan yönetimin Nazilli Ticaret Odası'na yaptığı başvuru onaylanırken, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden basketbol ve Voleybol 2'nci Ligi'ndeki takımlarının ise Nazilli Belediyespor Derneği adı altında faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

BARIŞ ÖRÜCÜ VE ANIL TAŞDEMİR GİTTİ

Devre arasında daha önce Berkant Kavzar, Efecan Mızrakçı, Onur Hüseyin Demir, Cemil Devrim, Muhammet Tayyip Taşçi, Yağız Parlak, Ekin Karakuyu ve Ahmet Eymen Eryılmaz'dan kulüp bulmalarını isteyerek 8 futbolcuyu kadrodan eleyen Nazilli Belediyespor, takımın tecrübeli isimleriyle de vedalaştı. Siyah-beyazlı kulüp sezon başında alınan Anıl Taşdemir ve Barış Örücü'yle yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Yaz döneminde 3 sezon sonra Nazilli formasıyla futbola dönen 31 yaşındaki Barış 11 maçta, 36 yaşındaki Anıl ise 14 maçta süre almıştı.

Kaynak: DHA
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