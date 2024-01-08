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Nazilli Belediyespor Transferde Atağa Kalktı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Transferde Atağa Kalktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kulübün, Emre Can Coşkun, Mehmet Aslan ve Muzaffer Doğan ile anlaşma zemini aradığı ve transferlerin kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi.

Nazilli Belediyespor Transferde Atağa Kalktı
08.01.2024 - 12:05,
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NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor transferde atağa kalktı. Güçlü bir kadroyla ikinci devreye başlamayı planlayan siyah-beyazlıların  Kastamonuspor'dan 29 yaşındaki stoper Emre Can Coşkun, Arnavutköy Belediyespor'dan 23 yaşındaki orta saha Mehmet Aslan, Ankara Demirspor'dan ön libero 23 yaşındaki Muzaffer Doğan ile temasa geçtiği bildirildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetimin 3 oyuncuyla anlaşma zemini aradığı ve transferlerin kısa sürede resmiyet kazanacağı kaydedildi. Nazilli geçen hafta genç yıldız adayı Furkan Apaydın'ı Bodrum FK'ya satmıştı.

Kaynak: DHA
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