Nazilli Belediyespor umutlandı
21.11.2021 11:19
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galip gelen Nazilli Belediyespor hayata döndü.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galip gelen Nazilli Belediyespor hayata döndü. Bu sonuçla yeniden üst sıralar için umutlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, çok değerli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. Artık çıkışa geçeceklerini bilerten Kar, "İstikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Kırşehir Belediyespor maçı çok zorlu geçti. Neticede kazandık ve üzerimizdeki talihsizliği yendik. Bundan sonra çok daha iyi yerlerde olmayı amaçlıyoruz" dedi.
Son Dakika 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti