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Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor

22.02.2022 12:51
Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp teknik direktör Kadir Kar'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp teknik direktör Kadir Kar'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşılaşacak. Kar'ın yerine göreve getirilen Ayhan Yıldız, Nazilli Belediyespor'la ilk maçına çıkacak. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak. Nazilli Belediyespor, 31 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Nazilli'yi geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan Mesut Toros'un çalıştırdığı 24Erzincanspor da 30 puanla siyah-beyazlıları takip ediyor.


- Nazilli
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Futbol Federasyonu, Konyaspor, Nazilli, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'un rakibi 24Erzincanspor - Son Dakika
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