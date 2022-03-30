Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1 - Son Dakika

STAT: Nazilli İlçe

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 32'nci hafta mücadelesinde Uşak Spor deplasmanda çıktığı Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Uşak Spor'un golünü 38'inci dakikada Yasin Ozan kaydetti. Üç maçlık galibiyet özlemi sona eren Uşak Spor 37 puana ulaşırken, kırmızı-siyahlı takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Ümit Karan galibiyetle tanıştı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Nazilli temsilcisi ise 40 puanda kalıp Play-Off yarışında yara alırken, siyah-beyazlılarda teknik patron Taner Öcal 3'te 3 yaptıktan sonra yenilgiyle tanıştı.

- Nazilli