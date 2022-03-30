Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1 - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1

30.03.2022 16:07
Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Ebu Sıddık (x), Hasan Yurtseven (x), Cenk (x), Mert Er (xx), Onur (x), Aytaç (x) (Dk. 76 Ömer x), Selçuk (x), Bünyamin Cesur (x) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Ebu Sıddık (x), Hasan Yurtseven (x), Cenk (x), Mert Er (xx), Onur (x), Aytaç (x) (Dk. 76 Ömer x), Selçuk (x), Bünyamin Cesur (x) (Dk. 67 Fatih x), Mert Çapar (xx), Ahmet (x) (Dk. 89 Mehmet)UŞAK SPOR: Umut (xxx) - Mete (xx), Şamil (xx), Berkay Samancı (xxx), İbrahim Şirin (xxx) (Dk. 90 Berkay Özer), Resul (xx) (Dk. 77 Sertan xx), Mehmet (xxx), Emre Can (xx), Muhammed Fatih (xxx), Alperen Soysal (xx) (Dk. 63 Murad Han xx), Yasin (xxx)GOL: Dk. 38 Yasin (Uşak Spor)SARI KARTLAR: Aytaç, Bünyamin Cesur, Selçuk, Ebu Sıddık (Nazilli Belediyespor), Muhammed, İbrahim Şirin, Sertan (Uşak Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 32'nci hafta mücadelesinde Uşak Spor deplasmanda çıktığı Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Uşak Spor'un golünü 38'inci dakikada Yasin Ozan kaydetti. Üç maçlık galibiyet özlemi sona eren Uşak Spor 37 puana ulaşırken, kırmızı-siyahlı takımın başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Ümit Karan galibiyetle tanıştı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Nazilli temsilcisi ise 40 puanda kalıp Play-Off yarışında yara alırken, siyah-beyazlılarda teknik patron Taner Öcal 3'te 3 yaptıktan sonra yenilgiyle tanıştı.


- Nazilli
YORUMLAR
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Nazilli'de festival tüm hızıyla devam ediyor Nazilli'de festival tüm hızıyla devam ediyor

Hasan Yurtseven, Nazilli, Selçuk, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Uşak Spor: 0-1 - Son Dakika
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