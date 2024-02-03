Nazilli Belediyespor ve Bucaspor 1928, zorlu mücadele için hazırlanıyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta maçlarını kazanan iki Ege ekibi Nazilli Belediyespor ve Bucaspor 1928, 24'üncü hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 28 puanla 11'inci basamakta yer alan ev sahibi Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Taraftardan destek isteyen Ertuğrul, "Bucaspor 1928 üst sıralarda yer alan bir takım, onlar da geçen hafta kazandı. Biz yolumuza devam etmek istiyoruz, taraftarımızın desteği ile kazanmalıyız" dedi.

41 puana sahip 5'inci Bucaspor 1928'in deneyimli çalıştırıcısı Cüneyt Dumlupınar ise, "Nazilli deplasmanları zorlu geçer. Geçen hafta kazanıp kötü gidişi sonlandırdık. Amacımız galibiyet serisi yakalayıp, zirve yarışına ortak olmak" ifadelerini kullandı.