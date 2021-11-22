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Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti - Son Dakika

Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti

22.11.2021 10:52
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan Rahvan At Yarışları bu yıl Nazilli - Bozdoğan yolu üzerinde bulunan At Yarışları ve Deve Güreş Sahası'nda yapıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan Rahvan At Yarışları bu yıl Nazilli - Bozdoğan yolu üzerinde bulunan At Yarışları ve Deve Güreş Sahası'nda yapıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla ve Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde 9'uncusu gerçekleştirilen 'Nazilli Geleneksel Rahvan At Yarışları'na Türkiye'nin dört bir yanından 250 rahvan at katıldı.

Atın, Türk kültürünün en önemli öğelerinden bir tanesi olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Atlar, atasözlerimize, hayatımıza ve beslenme kültürümüze derinlemesine işlemiş Türkün yoldaşıdır. Türk üç kıtaya hakim olduğunda atının nallarıyla titretmiştir. Bu kültürümüzün değerlerinden bir tanesini yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Nazilli'yi beraber yöneteceğiz diye söylemiştik. Ne yaparsak yapalım, bu işe gönül verenlerle beraber, dernekleriyle, gönüllüleriyle beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Çok güzel bir program yapıldığını ifade eden Özcan, "Emeklerimizle, mesai arkadaşlarımın üstün çalışmalarıyla, fedakarlıklarıyla, güzel bir program hazırladık. Geçen sene salgın nedeniyle yapamamıştık. Bu hafta at yarışı, haftaya boğa yarışı ve şubat ayında da geleneksel deve güreşlerimiz var. Kültürümüzün değerlerini yaşatmaya, birlik beraberlik noktasında insanları bir araya getirmek adına bu tür faaliyetleri sürmeye devam edeceğiz. Bu güne kadar emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.HİÇBİR SAKATLIK YAŞANMADI

40'ıncı Karapürçek Rahvan At Yarışları ve Bursa Ürünlü Binicilik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Nazillili at yetiştiricisi ve ünlü jokey Ayvaz Çamdeviren, Nazilli'de düzenlenen geleneksel rahvan at yarışlarına katılımın çok fazla olduğunu söyledi. Çamdeviren, "İkili taylar, üçlü taylar, dörtlü taylar, deste, taze beşli, küçük orta, büyük orta, baş alt, baş, ithal A, ithal B diye 11 grubumuz var. Bu atlar kendi kategorisinde koştuktan sonra finalleri koştu. Yarışlarımızda herhangi bir olumsuz olayın olmaması, sakatlığın olmaması sevindirici bir olay. Yarışlarımıza Türkiye'nin birçok bölgesinden katılım oldu. Nazilli'den olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde dereceye giren atlarımız yarıştı. Nazilli'de Türkiye şampiyonu olmuş baş kısrağımız da bu yarışlarda yarıştı" dedi.

Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti

Bozdoğan, Nazilli, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti - Son Dakika Spor


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