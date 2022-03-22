Nazilli'de Ünal Önal dönemi - Son Dakika
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Nazilli'de Ünal Önal dönemi

22.03.2022 12:39
Nazilli'de Ünal Önal dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da dün yapılan olağanüstü genel kurul ile başkanlık görevine beklenildiği gibi Ünal Önal getirildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da dün yapılan olağanüstü genel kurul ile başkanlık görevine beklenildiği gibi Ünal Önal getirildi. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen kongrede geçen ay istifa eden Soner Yelkovan'dan başkanlık koltuğunu devralan Ünal Önal camiayı bütünleştirici bir rol oynayacağını ifade etti. Görevi devraldığı için gururlu olduğunu dile getiren Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Bu emaneti 32 arkadaşımla birlikte en güzel şartlarda iade etmek için aldım. İnşallah Nazilli'miz kazanır. Gün birlik ve beraberlik, Nazillispor'a hizmet etme günü. Beraber maç izleyelim. Ben küsmüş ağabeylerimle maç izlemek istiyorum. Yönetimimden hiçbir kimse, kimseye laf etmeyecek. Şeffaf olacağız" dedi.

Yeni yönetim, Mustafa Tınaz, Erkan Abbasoğlu, Durmuş Kural, Erol Karakuş, Recep Sakarya, Abdullah Aktolun, Faruk Kutlu, Ali Gölgesiz, Hakan Şengel, Ali Özgedik, Kadir Kabak, Veli uygar Karadayı, Oktay Asuman, Ercan Sarıot, Rıdvan Çetiner, Hasan Gürkan Yenipazarlı, Öğünç Tokgöz, Erkan Pirimoğlu, Ümit Özmen, Erkan Erkoç, Mehmet Koşar, Baskın Aksoy, Özen Akgün, Mehmet Eren, Gökhan Çamurcu, Önder Özkulak, Oğuzhan İzgü, Naim Atmaca, Caner İnceoğlu, Murat Şen ve Ergün Sert isimlerinden oluştu. Genel kurulda eski kulüp başkanları Erdoğan Eker, Hasan Güney, Özgen Türker, Nurettin Özkat, Murat Kaplan da yer aldı. Kulübün geçen yıl 3'üncü Lig'deki şampiyonluğunda da başkanlık yapan Soner Yelkovan'a hizmetleri için plaket verildi.


- Nazilli
Nazilli'de Ünal Önal dönemi
Nazilli'de Ünal Önal dönemi
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Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu, Nazilli, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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