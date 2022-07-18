Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek - Son Dakika
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Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek

18.07.2022 13:31
Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek

Aydın Nazilli'den üniversite öğrencisi ve amatör sporcu Kadir Çetin, hayalini gerçekleştirmek için bisikletle 2 bin 700 kilometre yol katedecek.

Aydın Nazilli'den üniversite öğrencisi ve amatör sporcu Kadir Çetin, hayalini gerçekleştirmek için bisikletle 2 bin 700 kilometre yol katedecek. Çetin, Nazilli'den Gürcistan'a bisikletle giderek ilki gerçekleştirecek. Lise döneminden beri 8 yıldır bisiklet sporuyla uğraşan 22 yaşındaki öğrenci, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri üzerinden geçerek Gürcistan'a ulaşacak. Rotasını hazırlayan ve yol boyunca ihtiyaç duyacağı ekipmanlarını temin eden Çetin, tura start vermeden önce bisiklet sporuna nasıl başladığını, ilerleyen süreçteki planlarını ve ilham kaynağını anlattı. Nazilli'deki aile evinden sabah saatlerinde bisikletiyle yola çıkan genç sporcuyu annesi, babası ve ikiz kardeşi uğurladı. Aile üyeleri, yolculuğu boyunca kendisine dikkat etmesi konusunda Çetin'i uyarırken, Türkiye turunda başarı dileklerinde bulundu.

2 bin 700 kilometrelik bir rota çizdiğini belirten Çetin, "Ege, Marmara ve Kuzey Anadolu'nun ardından Kafkasya varışlı olmak üzere bir tura çıkıyorum. Günde 120-130 kilometre bisiklet sürmeyi hedefliyorum. Planladığım turun, ortalama 25 gün sürmesini bekliyorum" dedi. Bisiklet sporuna başlamasına sebep olan ilham kaynaklarından da bahseden genç sporcu, "12 yaşında okuduğum bir kitapla bu serüvene başladım. Gazeteci ve bisiklet sporcusu Hasan Söylemez'in, 'Hayata Yolculuk' isimli kitabından çok etkilenmiştim. Bisiklete merakım başladı ve yıllar içinde kendimi geliştirdim. 8 yıldır bisiklet sürüyorum. Tur için yaklaşık 1 yıldır rota ve ekipman hazırlığı yapıyorum. Bugün ise Türkiye turu hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım" diye konuştu.

SPONSOR ARIYORGeleceğe yönelik daha uzun süreli ve sporcuları bir araya getirebilecek tur planları kurduğunu söyleyen Kadir Çetin,  gerçekleştirdiği turun ardından sponsor bulabilirse bu projelerini hayata geçirebileceğini belirterek, "Çok daha güzel hedeflerim var. Belki bu turdan sonra herhangi bir kuruluş veya bisiklet firmaları sponsor olursa daha güzel projeler yürüteceğime inanıyorum. Daha uzun ve daha fazla sporcunun katıldığı kamplı turlar, şehir tanıtımları gibi projeler düşünüyorum. Çünkü Türkiye bisiklet potansiyeli yüksek bir ülke. Coğrafi anlamda çok uygun. Ancak potansiyelimizi kullanamıyoruz. Bu yüzden ilerideki projelerim bu yönde olacak" dedi."GENÇLER KORKULARINI AŞMALI"

Bisiklet sporuna ilgi duyan kendisi gibi gençlere yönelik de konuşan Çetin, "Bisiklet sporuna ilgi duyan gençlerin aşmaları gereken ilk şey kapı eşiği sonrasında ise aileleri. Türkiye'de maalesef aileler bisiklet sporuna pek sıcak bakmıyorlar. Aslında biraz haklılar. Bazen araçlar ve motosikletler yolda bizim için tehlikeli olabiliyor. Hatta bisiklet yollarında bile biz bu tehlikelerle karşılaşabiliyoruz ancak korkmasınlar. Umarım ileride bu sporu bütün sokaklara yayabiliriz. Bisikletin çocuk oyuncağından çıkıp bir spor haline gelmesini umuyorum" ifadelerini kullandı. Nazilli'de bisiklet sporunun daha fazla yayılmasını da temenni eden Çetin, "Nazilli'den bu şekilde yola çıkan sayılı insanlardan biriyim. Bu spor, kendi ilçemde çok fazla yaygın değil. Kulüpler var ancak çok fazla yaygın olduğunu düşünmüyorum. Umarım ilçemizde bu gibi sporlar daha fazla artar. Tek temennim bu" dedi.

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Kaynak: DHA

Kadir Çetin, Gürcistan, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'den Gürcistan'a pedal çevirecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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