Nazilli derbide zincir kırmak istiyor
12.11.2021 14:08
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor. Bu sezon dış sahadaki 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, Play-Off yarışında daha fazla geriye düşmemek için gurbette kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Kadir Kar'ın Uşakspor maçında kırmızı kart cezalısı Koray yerine Sefa Korkmaz'a şans vermesi bekleniyor. İç sahadaki son Pendikspor maçında burnu kırılan Ebu Sıddık da özel maskeyle mücadele edecek.
Son Dakika 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:30 Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu