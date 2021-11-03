Nazilli'nin gözü Akhisarspor'da
03.11.2021 11:16
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Isparta 32 Spor'u yenerek 6 haftalık ara sonrası yeniden Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, gözünü Akhisarspor deplasmanına çevirdi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Isparta 32 Spor'u yenerek 6 haftalık ara sonrası yeniden Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, gözünü Akhisarspor deplasmanına çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da BŞB Erzurumspor'u eleyip yine 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'yle 4'üncü turda eşleşen siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, "Yüksek moralle çalışıyoruz. Şu an bizim için lig ve kupada her şey iyi gidiyor. Grubumuzda Akhisarspor deplasmanında da kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Kupada da zorlu Erzurumspor deplasmanını kazandığımız gibi Ankaragücü'nü de dış sahada elemek için mücadele edeceğiz" dedi.
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