Nazilli Şehir Spor, ilk transferini 35 yaşındaki Mehmet Ersavaş ile yaptı

Süper Amatör Lig temsilcisi Nazilli Şehir Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, ilk takviyesini deneyimli futbolcu Mehmet Ersavaş ile yaptı. Nazillispor altyapısından yetişen Ersavaş, yeniden Nazilli futboluna döndü.

Süper Amatör Lig temsilcisi Nazilli Şehir Spor Kulübü, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, 35 yaşındaki deneyimli futbolcu Mehmet Ersavaş ile sözleşme imzaladı. Nazillispor altyapısında yetişen ve uzun yıllar Nazilli forması giyen Ersavaş, kariyerine yeniden memleketinde devam edecek. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda siyah-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Mehmet Ersavaş, Nazilli Belediyespor formasıyla iki kez 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli futbolcu kariyerinde Ankara Demirspor, Balçova Belediyespor, Düzcespor, Kırşehir FK, Muş 1984, Mazıdağı Fosfat ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formalarını da giydi. Profesyonel kariyerinde 364 maça çıkan Ersavaş, tecrübesiyle Nazilli Şehir Spor Kulübü'nün yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olacak. Ersavaş, tekrar siyah beyazlı formayı giymekten büyük mutluluk duyacağını ve ilk günkü heyecanla mücadele edeceğini belirtti.