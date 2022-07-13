Nazilli transferde atağa kalktı - Son Dakika
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Nazilli transferde atağa kalktı

13.07.2022 10:32
Nazilli transferde atağa kalktı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde 6 oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra 3 isimle daha anlaşma aşamasına geldi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde 6 oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra 3 isimle daha anlaşma aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak Tarsus İdmanyurdu forması giyen Göztepeli 22 yaşındaki sol kanat Yılmaz Basravi ile prensip anlaşmasına vardı. Nazilli temsilcisi ayrıca Uşakspor'da geçen sezon 11 gol atan 30 yaşındaki santrfor Yasin Ozan ve Çorum FK'dan 26 yaşındaki stoper Hakkı Can Aksu ile el sıkıştı. Üç futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


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Nazilli Belediyespor'da ayrılık Nazilli Belediyespor'da ayrılık
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli transferde atağa kalktı - Son Dakika

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