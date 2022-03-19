Nazilli'yle Akhisarspor puan yarışında - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıkışa geçmeye çalışan Nazilli Belediyespor ve Akhisarspor, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde 8 maç galibiyete hasret kaldıktan sonra 9 Mart'ta teknik direktör Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk sınavda Amed Sportif'i evinde 1-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor, 34 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Grupta son 10 maçta yalnız 1 kez kazanabilen, son 7 haftayı 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle geçen Akhisarspor ise 26 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.

- Nazilli