2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce küme düşen Nazillispor yarın evinde lige tutunmaya çalışan Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Matematiksel olarak kümede kalma şansı bulunan konuk 28 puana sahip ateş hattındaki Belediye Derincespor, kazanamadığı takdirde 3'üncü Lig'e düşecek. Konuk takım kazansa dahi rakiplerinden Diyarbekirspor'un yenilmesini bekleyecek.
Son Dakika › Spor › Nazillispor - Belediye Derincespor Maçı - Son Dakika
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