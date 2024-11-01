Nazillispor Bilet Fiyatlarını İndirdi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Nazillispor'da yönetim, taraftarın talebi üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Siyah-beyazlılarda pazar günü İlçe Stadı'nda oynanacak Diyarbekirspor maçının bilet fiyatları kapalı tribünde 150 TL'den 100 TL'ye, açık tribünde ise 75 TL'den 50 TL'ye indirildi. Kulübün resmi YouTube kanalı olan Nazillispor TV üzerinden maçların canlı yayınlanacağı da açıklandı. Bu sayede maça gelemeyen taraftarlar ve özellikle gurbette yaşayan Nazillispor sevdalılarının, takımlarını bulundukları yerden destekleme fırsatı bulacakları belirtildi.