Nazillispor'da Başkan: Çıkışa Geçeceğiz

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 68 Aksarayspor'a yenilip 5'inci maçından da puan alamayan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya toparlanacaklarını açıkladı. Bu haftadan itibaren çıkışa geçeceklerini iddia eden Kaya, "Aksaray maçında ortaya koyulan mücadele umut verdi. Yeni transferlerimiz hazır değildi. Onlar da form tutuyor. Bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğiz. Fikstür dezavantajımız vardı. Ligde 5 maçın 4'ünde kafaya oynayan takımlarla karşılaştık. Biz Nazillispor olarak bu işi kendi paramızla yapıyoruz. Kimsenin Nazillispor takımına 1 TL destek olduğu yok. Paramız vardı da iyi transfer mi yapmadık, biz imkanlarımızla bunu yapabildik. Transfere harcayacağımız parayı, bizden önceki yönetimlerin transfer yasağı borcuna, tesisin giderlerine, kirasına ve otobüs giderlerine harcıyoruz. Bu yükümlülüklerimiz az olsaydı daha iyi transferler yapabilirdik" dedi.