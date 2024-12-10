Nazillispor'da İstifa Krizi: Başkan Yardımcısı Batur Görevden Ayrıldı - Son Dakika
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Nazillispor'da İstifa Krizi: Başkan Yardımcısı Batur Görevden Ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son dönemlerde umutlanan Nazillispor'da, 3 puan silme cezası sonrası Başkan Yardımcısı İsmail Poyraz Batur istifa etti. Yönetimde yaşanan çatlak, önümüzdeki günlerde yapılacak basın açıklaması ile gündeme gelecek.

10.12.2024 12:32
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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçlarda çıkışa geçip alt sıralardan kurtulmak için umutlanmasına rağmen Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silinecek olan Nazillispor'da Başkan Yardımcısı İsmail Poyraz Batur istifa etti. Daha önce de istifaların olduğu yönetimden Batur da ayrılırken, kulüp yönetiminde çatlak oluştu. İstifa eden Başkan Yardımcısı İsmail Poyraz Batur'un önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yaparak görev süresi boyunca yaşananları kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

Kaynak: DHA

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