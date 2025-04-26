2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen Nazillispor yarın deplasmanda orta sıralarda yer alan Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Karaman Stadı'nda Hakan Yurtseven'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Nazillispor 13 puanla 17'nci durumda yer alırken, Karaman FK 41 puanla 11'inci sırada.
Son Dakika › Spor › Nazillispor Deplasmanda Karaman FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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