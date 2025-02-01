2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın 20'nci hafta müsabakasında Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Erdal Yılmaz'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Muzaffer Taşkın, Elazığspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.
Son Dakika › Spor › Nazillispor, Elazığspor ile Kritik Maça Çıkacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?