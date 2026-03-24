Nazillispor Maçında Şok Sonuç: 0-12

24.03.2026 20:20
3. Lig'de Nazillispor, 12-0 gerideyken maçı terk etti, karşılaşma tatil edildi.

?Nesine 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan 17 karşılaşmayla başladı.

3. Lig 4. Grup'ta oynanan Nazillispor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri maçında konuk ekip 12-0 öndeyken Nazilli temsilcisi sahadan çekildi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi tarafından müsabaka tatil edildi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Polatlı 1926 Spor-Edirnespor: 0-0

Bursa Nilüfer Futbol-Yalova FK 77: 3-2

Silivrispor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0

Kestel Çilekspor-Bulvarspor: 1-2

2. Grup

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Silifke Belediyespor: 3-1

Kilis 1984 Spor-Karaköprü Belediyespor: 2-0

Suvermez Kapadokyaspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 1-3

Malatya Yeşilyurtspor-MDGRUP Osmaniyespor: 3-2

3. Grup

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 0-0

Sebat Gençlikspor-Amasyaspor FK: 1-0

Orduspor 1967-Çayelispor: 1-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor-1926 Bulancakspor: 3-1

Giresunspor-52 Orduspor FK: 0-1

4. Grup

Eskişehirspor-Tire 2021: 2-0

Nazillispor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-12 (Yarıda kaldı)

Afyonspor-İzmir Çoruhlu FK: 1-1

Bornova 1877-Söke 1970: 2-3

Kaynak: AA

