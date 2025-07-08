Nazillispor\'un Geleceği İçin İlk Adım

Nazillispor'un yeni yönetimi, taraftar grubu Alem Gençlik ile bir araya gelerek kulübün geleceği için ilk adımı attı. Başkan Ümit Ambar, altyapıya 5 yıllık yatırım planını açıklarken, "Buraya 100 yıl yaşayacak kulüp kurmaya geldik" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nazillispor'da, yönetim kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kulübün yeni yönetimi, taraftarla bağları güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Kulüp, Nazilli'nin en güçlü taraftar gruplarından biri olan Alem Gençlik ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Toplantıya Kulüp Başkanı Ümit Ambar'ın yanı sıra Asbaşkan Op. Dr. Emre Türkmen, Sportif Direktör Levent Yılmaz, Kulüp Müdürü Osman Damar, yönetim kurulu üyesi Yuşa Çifçi ve Alem Gençlik grubundan Eşref Özbağcı, Hasan Noyin, Cihan Ünal, Mert Aslan, Veysel Çetin ile Oğuzhan Topbaş katıldı.

Toplantıda önemli mesajlar veren Kulüp Başkanı Ümit Ambar, Nazillispor'un geleceğine dair net bir vizyon çizdi. Ambar; "Biz burada 100 yıl yaşayacak bir kulüp kurmaya geldik. Şu anda kulübün ne altyapısı var ne ekonomisi ne de sürdürülebilir bir yapısı. Bunu düzeltmenin tek yolu altyapıya ve geleceğe yatırım yapmaktan geçiyor. Eğer bu yapıyı kurarsak, bu kulüp kolay kolay yıkılmaz" ifadelerini kullandı.

"Üst sıralara oynayan bir takım kuracağız"

Geçtiğimiz sezon yaşanan düşüşe de değinen Ambar, "Değirmen sisteminde değirmene 1 yıl su taşıyamazsan, bu sezonki gibi aşağıya inersin. Bizim ilk görevimiz, önümüzdeki 5 yıl boyunca altyapıya yatırım yapmak olacak. Üstyapıyla ilgili sıkıntımız yok, zaten üst sıralara oynayan bir takım kuracağız. Kimse merak etmesin" dedi. - AYDIN