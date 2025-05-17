Nazillispor'un İsmi Değişiyor

TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan ve gelecek sene 3'üncü Lig'de boy gösterecek olan Nazillispor'un isminin değişeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezonda Yeni Sökespor olarak 3'üncü Lig'de yarışacağı ve renklerinin de mavi-lacivert olacağı kaydedildi. Ayrıca logoya da pamuk figürünün ekleneceği bildirildi. Yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklarla yapılan resmi yazışmalar sonucunda bu değişimin onaylandığı bildirildi.