Nazillispor'un İsmi Değişiyor

TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan ve gelecek sene 3'üncü Lig'de boy gösterecek olan Nazillispor'un isminin değişeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezonda Yeni Sökespor olarak 3'üncü Lig'de yarışacağı ve renklerinin de mavi-lacivert olacağı kaydedildi. Ayrıca logoya da pamuk figürünün ekleneceği bildirildi. Yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklarla yapılan resmi yazışmalar sonucunda bu değişimin onaylandığı bildirildi.
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