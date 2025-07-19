Nazillispor, Yeni Sezon Öncesi Gençleşme Operasyonuna Gitti - Son Dakika
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Nazillispor, Yeni Sezon Öncesi Gençleşme Operasyonuna Gitti

Nazillispor, Yeni Sezon Öncesi Gençleşme Operasyonuna Gitti
19.07.2025 09:51  Güncelleme: 09:53
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TFF 3. Lig ekiplerinden Nazillispor, 25 yaş altı 8 potansiyelli oyuncu transfer ederek kadrosunu gençleştirdi. Yeni yönetim ve teknik ekiple dinamik bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Nazillispor, yeni sezon öncesi gençleşme operasyonuna gitti. TFF'nin yaş sınırlaması nedeniyle 25 yaş altı 8 potansiyelli ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dinamik ve rekabetçi bir takım oluşturmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, TFF'nin bu sezon 3. Lig için belirlediği 25 yaş üstü en fazla 5 oyuncuya lisans çıkarabilme kuralı çerçevesinde genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna kattı. Yenilenen yönetimi ve teknik ekibiyle sezona giren Nazillispor, 8 genç oyuncuyu renklerine bağladı. Dinamik ve mücadeleci bir kadro kurmayı hedefleyen Naz Naz, transferlerini açıkladı. 18 yaşındaki genç sol bek Yağız Efe Kaya, 3. Lig temsilcisi 23 Elazığ FK'dan transfer edildi. Gelişime açık yapısıyla dikkat çeken Kaya, hem defansif hem ofansif katkısıyla sol kanatta forma şansı arayacak. 21 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu, 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'dan kadroya dahil edildi. Gelecek vadeden kaleci, deneyimli isim Zekeriya Topayan ile rekabeti artırmak adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Sheffield Wednesday'in altyapısında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Rüzgar Roni Bedir, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Bedir, Avrupa tecrübesiyle orta alana derinlik katması beklenen isimlerden. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Yazıcı, 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı'dan kadroya dahil edildi. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınan Yazıcı, savunma hattında istikrar arayan Nazillispor için önemli bir takviye. Beyoğlu Yeni Çarşı'dan transfer edilen bir diğer isim ise 20 yaşındaki genç golcü Muhammed Sait Sipahiler oldu. Potansiyeliyle dikkat çeken Sipahiler'in, hücum hattında süre alarak kendisini göstermesi bekleniyor. 23 yaşındaki hızlı kanat oyuncusu Kutsuay Emir Türen, 2. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor'dan transfer edildi. Hızı, dripling yeteneği ve oyun zekasıyla hücumda önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor. 24 yaşındaki sağ bek Abdülmelik Hanalp, BAL ekibi Kumluca Belediyespor'dan kadroya dahil edildi. Hanalp, savunmadaki istikrarıyla biliniyor. Hem defansif katkısı hem de ileriye çıkışlarıyla takıma fayda sağlaması bekleniyor. 18 yaşındaki genç stoper Taha Barış Aldemir, Keçiören Belediyesi Bağlumspor geleceğe yatırım olarak değerlendirilen transferlerden biri. Aldemir, altyapı gelişimiyle de dikkat çeken bir isim oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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